Kar erimelerine dikkat!

Bursa, Bilecik ve Kütahya'da kar erimeleri dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan bilgilendirmede, Bursa, Bilecik ve Kütahya il genelinde geceden itibaren yağmur beklendiği belirtildi.

Yarın sabah görülecek karla karışık yağmurun, ardından tekrar yağmura döneceğinin öngörüldüğü bilgilendirmede, yağışın öğleden sonra etkisini yitireceği aktarıldı.

Bilgilendirmede, "Bursa, Bilecik ve Kütahya'da yüksek miktarda kar örtüsü olan yerlerde, beklenen yağmur ve karla karışık yağmurun, özellikle çatılardaki kar yükünü artıracağı ve kar erimelerine neden olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlar ve ilgililerin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Ayrıca, vatandaşların çatı çökmeleri, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı önlem almaları istendi.