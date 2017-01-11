Reina saldırganı alarmı!

Yılbaşında Ünlü eğlence mekanı Reina'ya saldıran,39 kişinin ölümüne ve 65 kişinin yaralanmasına yol açan saldırganın Bağcılar metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri metro istasyonunu kapattı.

İhbar üzerine metro seferleri durdu. Kirazlı durağı kullanıma kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polisin istasyon ve çevresindeki Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından metro istasyonu yeniden açıldı.İhbarın bir polisten geldiği belirtiliyor.

Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.