Rekor kırdılar!

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı “Çalgı Çengi” serisinin devam filmi “Çalgı Çengi İkimiz” bir rekora imza attı. Daha ilk hafta sonunda, birinci filmin toplam izlenme rakamını 10’a katladı.

Avrupa turunda başarılı sonuç

6 Ocak’ta vizyona giren “Çalgı Çengi İkimiz” filminin, İstanbul’un ardından Berlin, Rotterdam ve Amsterdam’da yayınlanmasıyla hayranlarıyla buluşan ekip, ilk haftanın sonunda gelen haberle büyük mutluluk yaşadı.

Film ilk sırada yerini aldı

6 yıl önce çekilen ve 59 bin 736 gişe yapan “Çalgı Çengi”nin devam filmi, ilk hafta sonunda tam 607 bin 133 kişi tarafından seyredildi. Bu gişe rakamıyla da sezonun en iyi açılış yapan film olarak ilk sırada yerini aldı.