Ünlü psikolog öldürüldü!

Ünlü psikologtan kötü haber geldi.

Ünlü klinik psikolog Alper Engeler 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. Alper Engeler geçtiğimiz gece Kadıköy'de Moda'da bulunan evinin yakınında bıçaklandı ve öldürüldü.

Alper Engeler'in öncesinde tartışma yaşadığı su bayisi çalışanı tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı.

Emniyet kaynaklarına dayandırılan habere göre ise, ünlü psikolog Engeler daha önce bir su bayiine gitti ve orada H.E adlı çalışanla tartışma içerisine girdi. Ardından yaşanan tartışmada H.E tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

Olayla alakalı H.E gözaltına alındı ve polis ekipleri geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.