Tramp'ın seks kasedi mi var?

ABD yeni başkanı Trump'un başkanlığı devralmasına sadece 9 gün kalmışken Amerika basınında yer alan haberler oldukça konuşuldu.İddia ya göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in elinde Trump'ınsex kasedinin olduğu ve gelecekte Trump'a şantaj yapabileceği konuşuluyor.

ABD ve dünya basınının bugün 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devredecek olan Başkan Barack Obama'nın veda konuşmasını manşetlerine taşıması bekleniyordu ama öyle olmadı. ABD basını Rus istihbaratının ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a şantaj yapabileceği iddialarıyla çalkalanıyor. Rusya'nın uygunsuz belgelerle kendisini etkilemeye çalıştığı iddialarına Twitter hesabından cevap veren Trump, "Düzmece haber, tamamen siyasi cadı avcılığı!" mesajıyla tepki gösterdi.