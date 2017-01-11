Patates suyunu saçınıza sürerseniz...

Patates, herhangi bir yan etkisi olmaksızın bir haftada doğal bir şekilde saçların çok hızlı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Böylelikle kısa saç kestirenler pişmanlık yaşamayacak.

NASIL UYGULANIR?

İlk olarak 5-6 tane orta boy patatesi yıkayın ve soyun. Blendera atıp kalın bir püre haline getirin ya da rendeleyin.

Püreyi bir tülbentin arasına alın ve suyunu çıkarın. Gerektiği durumda bir miktar su ilave edin.

Patatesten elde ettiğiniz suyu saçlarınıza ve kafanıza yavaş bir şekilde masaj yapa yapa uygulayın. Geri kalanı patates suyunu da saç uçlarınıza uygulayın.

İşlemi sona erdirdikten sonra bir duş bonesi takın ve 20-25 dakika bekleyin. Ardından suyla iyice durulayın.

Bu işlemi haftada bir kez yapın. Saçlarınız hem daha parlak görünüme kavuşacak hem de daha kısa sürede hızlı bir şekilde uzayacak.