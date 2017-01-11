Karın ardından bir uyarı daha geldi!

İstanbul'da bu gece gelmesi yağmurun, yarın sabah karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde ise kara dönüşeceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, İstanbul'da bu gece yağmur beklendiği ifade edildi. Yağmurun, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği, daha sonra tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini yitireceği belirtildi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te oluşan yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünün artabileceğine, kar erimeleri olabileceğinin aktarıldığı bilgilendirmede, vatandaşların ve ilgililerin önlem alması gerektiği ifade edildi.