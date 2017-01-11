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"Oktay Kaynarca tipim değil!"

"Oktay Kaynarca tipim değil!"
11 Ocak 2017 Çarşamba 12:59:28

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Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizine transfer olan Meryem Uzerli Oktay Kaynarca hakkında açıklamalarda bulundu.

Atv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer olan Meryem Uzerli'den Oktay Kaynarca açıklaması geldi.

Geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli'nin Oktay Kaynarca ile Almanya'da Berlin'de baş başa yemek yediği iddia edilmişti. Yemek sonrasında Meryem Uzerli ve Oktay Kaynarca aşk dedikodularına karıştı. 

Meryem Uzerli'ye 'Aşk var mı?' diye soran birine Uzerli " Oktay Kaynarca ile Berlin'de baş başa değildik yanımızda Tarık Ünlüoğlu ve eşi de bulunuyordu. Şuan kendimi yeni bir ilişkiye hazır hissetmiyorum. Ayrıca Oktay Kaynarca benim tipim değil " diye cevap verdi.

Meryem Uzerli kızı Lara'nın babası olan Can Ateş ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra aradığı mutluluğu bulamadı.

 

 

 

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