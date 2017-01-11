Metroya pantolonsuz bindiler!

15 yıl önce ilk kez New York’ta başlayan ‘pantolonsuz metro yolculuğu’ dünyanın pek çok metropolünde dün uygulandı.

Metroya binip pantolonsuz yolculuk yapma eyleminin başlangıcı 15 sene öncesine dayanıyor.

15 sene önce ilk defa ABD'nin New York'ta başlatılan pantolonsuz metro yolculuğu dünyanın pek çok kentinde dün kutlandı.

İngiltere’den Almanya’ya Çin’den Çek Cumhuriyeti’ne pek çok ülkede yolcular iç çamaşırlarıyla seyahat etti.

Bükreş, Londra, Berlin, Prag gibi pek çok şehirde yarı çıplak metro yolculuğu yapmak üzere metroya binenler, vagonlarda diğer yolcuların şaşkın bakışları altında pantolonlarını çıkardı.

Pantolonsuz seyahat etme eylemi ilk olarak 2002 senesinde 7 kişilik bir grup tarafından New York'ta başlamıştı.

2006 yılında pnatolonsuzlar grubunda kişi sayısı 150 kişiye çıktı.

2012 yılında eyleme katılan New York’lu sayısı dört bine çıkarken, pantolonsuz seyahat günü dünyanın 60’tan fazla şehrine yayıldı

'No Pants Ride' adlı etkinlik her yıl daha büyük ilgi çekiyor.