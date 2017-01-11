Irak'tan flaş "Başika" açıklaması!

Irak Büyükelçisi, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun sona ermesinin ardından Türk askerinin Başika'dan çekilecektir. Büyükelçi, operasyonun 3 ay içerisinde biteceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bakan Işık açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, az önce gazetecilere açıklamalarda bulunarak kendisine bu konuyla ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. Işık, Türk askerinin orada neden bulunduğunu Irak hükümetinin çok iyi bildiğini belirterek, Başika kampında DEAŞ ile büyük bir mücadele yürütüldüğünü kaydetti. Musul'daki DEAŞ sorununun sadece o bölgeyi değil Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini ifade eden Işık, Musul'da DEAŞ ile mücadelede büyük aşama kaydedildiğini söyledi. Işık, son olarak verilen mücadelenin başarıya ulaşmasının ardından Türkiye ile Irak'ın tekrar masaya oturarak Türk askerinin oradan çekilme durumunun görüşüleceğini dile getirdi.