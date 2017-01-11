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Diyarbakır'da silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11 Ocak 2017 Çarşamba 11:25:56

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Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Diyarbakır'da 2 grup arasında feci bir kavga yaşandı. Dehşet bir şekilde yaşanan silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Olayın dün gece saat 23.30 civarlarında Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesinin 344. sokağında Cihan Apartmanında çıktığı ifade edildi. Gelen bilgilere göre 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın boyutu ilerledi ve olay silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sonucunda 44 yaşındaki F.M ile 28 yaşındaki M.A yaşamını yitirdi. 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yaşanan olay sonrasında çok yönlü soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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