Diyarbakır'da silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da 2 grup arasında feci bir kavga yaşandı. Dehşet bir şekilde yaşanan silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Olayın dün gece saat 23.30 civarlarında Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesinin 344. sokağında Cihan Apartmanında çıktığı ifade edildi. Gelen bilgilere göre 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın boyutu ilerledi ve olay silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sonucunda 44 yaşındaki F.M ile 28 yaşındaki M.A yaşamını yitirdi. 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yaşanan olay sonrasında çok yönlü soruşturma başlatıldı.