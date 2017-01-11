İzmir saldırısını onlar üstlendi!

İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen, silah ve bombalı araçla düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Ocak Perşembe günü İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıya ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Böylece terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı ise 23'e ulaştı.

KAHRAMAN POLİS FACİAYI ÖNLEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görev yapan 43 yaşındaki Sekin, 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da şehit polis Sekin için, "Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı." ifadelerini kullandı.