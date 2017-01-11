Galatasaray'a müjde!

Transferi yılan hikayesine dönen Ahmet Çalık için en son 3 milyona inen Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav sonraki görüşmelerde 2,5 milyona indi.

Galatasaray'ın gündeminde olan milli stoper Ahmet Çalık için ilk etapta 4 milyon isteyen Geçlerbirliği başkanı İlhan Cavcav en son 3 milyona inmişti. Fakat son olarak dün yapılan görüşmede Cavcav fiyatı 2,5 milyona kadar çekti.Ahmet'in Galatasaray'a uygun bir futbolcu olduğunu dile getiren Cavcav, " Geleceği parlak bir futbolcu. Galatasaray'a çok faydası olur, ben de oraya gitmesini isterim. İstediğimiz son rakam 2.5 milyon euro" dedi..