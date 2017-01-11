Son dakika...60 tutuklama!

Fetullahçı Terör Örgütüne finansman sağlayıp, örgüt adına himmet topladıkları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen 110 iş adamından Bekir ve Mahmut Sami Boydak'ın da aralarında olduğu 60'ı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ’nün finansal yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı ileri sürülen 60 iş adamı "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak da bulunuyor. Fethullahçı Terör Örgütü’ne finansman sağladığı ve himmet topladığı gerekçesiyle gözaltına alınan iş adamlarından 60’ı tutuklanırken 50’si adli kontrol şartıyla salıverildi.

164 iş adamı gözaltına alınmıştı

Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 35 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 164 işadamını gözaltına almıştı. 110 iş adamının yurt dışında olduğu tespit edilirken, 106’sının da firari olarak arandığı ifade edilmişti. Emniyetteki işlemleri sona eren 164 iş adamı dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca sorgulanan iş adamlarından, 110’u tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. 54 işadamı ise salıverildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Boydak’ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak’ın da olduğu 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 50 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.