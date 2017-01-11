Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bordo Mavili ekip, eski futbolcusu olan Carl Medjani konusunda bir açıklama yaptı. Serbest oyuncu statüsünde bulunan Medjani konusunda transfer görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Trabzonspor yeni sezona iddialı girmek istiyor.

31 yaşında olan yıldız futbolcu 2014 ile 2016 yılları arasında Bordo Mavili formayı giymişti.

Ersun Yanal yaptığı basın toplantısında Trabzon'un eski oyuncularından olan Carl Medjani'nin yeniden Trabzonspor forması giyeceğini ifade etti.

Transfer konusuna da değinen Ersun Yanal " Oyuncularımın performansından gayet memnunum. Carl Medjani Trabzonspor ile olan sorunlarını çözecek ve aramıza dahil olacak" dedi.

31 yaşında olan Medjani, La Liga'da Leganes'te forma giyiyordu ancak geçtiğimiz gün yollarını ayırdı.