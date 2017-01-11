İşte duruşma tarihi!

Mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin duruşma tarihi belli oldu.

İrem ve Ömer isminde iki çocukları olan ikilinin, duruşması 27 Ocak'ta görülecek.

"Çok mücadele verdim"

Boşanma kararını vererek davayı açan Demet Şener, geçtiğimiz aylarda Renkli sayfalar programına çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu:

“Ben ‘ailem’ deyip kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim... Her ilişki biter ve yenisi başlar. Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı siz biliyorsunuz. Boşanma kararını ben aldım. Çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. İhanet dedikodularını yalanladı, gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter.”