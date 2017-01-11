Flaş! Diriliş Ertuğrul Pazartesiden itibaren...

TRT ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ile ilgili yeni bir gelişme.

TRT ile Katar Medya Yönetim Kurulu arasında telif hakkı anlaşması imzalandı. Böylelikle başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul Katar'da da ekranlarda yayınlanmaya başlayacak.

Katar Medya Yönetim Kurumu Başkanı olan Abdurrahman bin Hamad, Twitter üzerinden açıklama yaptı. Abdurrahman bin Hamad yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un pazartesi gününden itibaren Arapça dublajlı bir şekilde yayınlanacağını belirtti.

Yapılan açıklamanın ardından Katarlılar, sosyal medyada bu durumu fazlasıyla konuştu ve Diriliş Ertuğrul'un Arapça yayınlanmasından memnun olduklarını ifade ettiler.