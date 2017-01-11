İrem Derici'nin köpeği kendisinden daha kilolu çıktı!

Son zamanlarda zayıflığı ile sık sık gündeme gelen İrem Derici, yaptığı son paylaşım ile ne kadar zayıfladığını tekrar gözler önüne serdi.

YOĞUN ÇALIŞMA SONUCUNDA

İrem Derici vaktinin çoğunu spor salonlarında geçiriyor. Geçtiğimiz Mart ayı tam 9 kilo birden veren Derici, Temmuz'dan şimdiye kadar 8 kilo daha verdi. Çok fazla kilo veren İrem Derici hayranlarını korkuttu.

İrem Derici'nin son olarak 50 kiloya kadar indiği öğrenildi.

KÖPEĞİ KENDİSİNDEN KİLOLU!

Ünlü şarkıcı Instagram'dan bir paylaşım yaparak köpeği Boris ile çekindiği fotoğrafı yayınladı. Paylaşımında şaşırtan detayı açıklayan Derici, köpeğinin 52 kilo kendisinin ise 50 kilo olduğunu ifade etti.

İşte İrem Derici'nin o paylaşımı: