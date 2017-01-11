Selçuk Şahin bombası!

Gaziantep'in yeni hocası İbrahim Üzülmez Gençlerbirliği'nden öğrencisi Selçuk Şahin'i kadrosunda görmek istiyor.

Ligin ilk yarısında sadece 11 puan tıplayarak ligin kıyılarına demir atan Gaziantepspor ligin ikinci yarısında üstündeki ölü toprağını atmak istiyor. İlk olarak hocasını değiştiren Gaziantepspor,takımın başına İbrahim üzülmez'i getirdi.. Gaziantep'in yeni hocası İbrahim Üzülmez ise Figueirense'den Marquinhos Pedroso ve Trabzonspor'dan Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'dan sonra bir de tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin'i görmek istiyor.