Olumsuz havalar yine seferlere yansıdı!

İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları dolayısıyla seferlerinden bazılarını iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti sebebiyle 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

Ayrıca, 07.00 Yenikapı-Bandırma ile 07.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri karşılıklı yapılamadı.

Olumsuz hava şartları dolayısıyla 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilmeyecek.

BUDO'da iptal edilen seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferler yapılamayacak.

Yine bu sebepten saat 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.