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Olumsuz havalar yine seferlere yansıdı!

Olumsuz havalar yine seferlere yansıdı!
11 Ocak 2017 Çarşamba 09:12:58

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Son günlerde ülkeyi büyük oranda etkisi altına alan olumsuz hava şartları dolayısıyla seferlerden bazıları iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları dolayısıyla seferlerinden bazılarını iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti sebebiyle 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.

Ayrıca, 07.00 Yenikapı-Bandırma ile 07.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri karşılıklı yapılamadı.

Olumsuz hava şartları dolayısıyla 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilmeyecek.

BUDO'da iptal edilen seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferler yapılamayacak.

Yine bu sebepten saat 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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