Siirt'te çatışma, 2 kadın...

Siirt'te eylem hazırlığı içinde olan PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirtilen 2 kadın çıkan çatışma sonucu ölü ele geçirildi.

Aydınlar yolu üzerinde bulunan Çal Mahallesi'ndeki evde eylem hazırlığı olduğu istihbaratı alan polis'in eve yaptığı baskında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada PKK'lı 2 kadın terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Siirt Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu yönde; "İlimiz merkez, Çal Mahallesi'nde saldırı hazırlığında olan teröristlere ilişkin istihbari bilgi alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından teröristlerin bulunduğu adrese, 10 Ocak 2017 gece operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda saldırı hazırlığında olan 2 bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 kadın terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin, 'teslim olun' çağrısına teröristler silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu değerlendirilen 2 kadın terörist silah teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda; 1 kalaşnikof tüfek, 3 kalaşnikof dolu şarjörü, 2 tabanca ve dolu şarjörleri, 3 anti personel roket mühimmatı, 2 antitank roket mühimmatı, 12 el bombası, hücum yeleği ve çok sayıda fişek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye halkımızın desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir."