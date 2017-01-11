Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun kritik görüşmesi!

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri için geldikleri TBMM'de bir araya geldi.

Yıldırım, TBMM'ye gelişinde önce iktidar kulisinde partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ne ziyarette bulunan Yıldırım, daha sonra muhalefet kulisine geçerek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaştı.

Yıldırım, kuliste partisinin Grup Başkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel ile bulunan Kılıçdaroğlu'nun oturduğu bölüme gelerek, burada oturarak bir süre sohbet etti.

Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerinin sona ermesi üzerine Yıldırım, buradan ayrılarak iktidar kulisine geçti.