Az önce açıklandı! İptal edildi

THY (Türk Hava Yolları) tarafından olumsuz hava şartları sebebiyle 11 Ocak Çarşamba günü iç-dış hatlarda 113 tarifeli sefer iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın resmi sitesinden duyurulan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen ile İstanbul Atatürk havalimanlarında beklenen olumsuz hava koşulları, kar yağışıi kuvvetli rüzgar ve buzlanma gibi durumlar sebebiyle yapılması planlanan 113 tarifeli sefer iptal edildi.

Yolculuk yapacak olanların seyahat etmeden önce uçuşlarıyla alakalı son bilgileri öğrenmeleri için 'www.thy.com' adresine girmeleri gerekiyor. Ayrıca '444 0 849' numaralı çağrı merkezini arayıp son durumu öğrenebilirler.