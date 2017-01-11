Yerle bir ettik! 11 terörist öldürüldü

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonlarında DAEŞ terör örgütüne ait olan tam 347 hedef hem havadan hem de karadan ateş yağmuruna tutularak etkisiz hale getirildi, 11 terörist öldürüldü.

Fırat Kalkanı Harekatı TSK tarafından tam 141 gündür devam ettiriliyor. Özel Kuvvet Grupları ile karadan ve havadan yoğun ateş yapıldı ve El Bab'ın ele geçirilmesi yönündeki operasyonlar sürdürüldü.

Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili son durumu Genelkurmay Başkanlığı şu şekilde açıkladı:

"Hedef tespit vasıtaları ile belirlenen 335 DAEŞ terör örgütü hedefine ateş destek araçlar ile atış yapılarak DAEŞ mensupları tarafından kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları yoğun baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde yer alan 12 DAEŞ terör örgütü hedefine yönelik yapılan hava operasyonu sonucunda 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzii imha edilmiş, ilk belirlemelere göre en az 11 DAEŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilmiştir. DAEŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimizce 21 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından şimdiye kadar çoğu tuzaklanmış 2842 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. 10 Ocak 2017 tarihinde akşam saatlerinde tespit edilen 3 DAEŞ terör örgütü hedefine, yakınlarında dolaşan sivil halkın bulunması nedeniyle hava taarruzu icrasından vazgeçilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."