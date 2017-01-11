Dolar bu sabah yine rekor kırdı!

Art arda rekorlar kıran dolarda Merkez Bankası'nın açıklamasıyla beraber son müdahalesi de işe yaramadı. Merkez Bankası'nın piyasaya tam 1,5 milyar dolar ekstra kaynak sağlayacağını açıklamasından sonra 3,75'e kadar inen dolar bu sabah tekrardan yükselişe geçti ve 3.82'nin de üzerine çıkarak yeni tarihi rekorunu kırdı.

Kur Asya seansında TSİ 06:30'da 3.8209 seviyesine yükselerek yeniden tarihinin en yüksek seviyesini yeniledi. Saat 07:58 itibariyle kur 3.8155 seviyesinde işlem görmeye başladı.

''İLAVE ADIMLAR ATILABİLİR'' MESAJI

Merkez Bankası geçtiğimiz gün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış ve yaptığı açıklamada da "Piyasalardaki gelişmeler çok yakından takip edilmekte olup, gerekli görüldüğü durumda, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak için ek adımlar atılabilecek" ifadeleri kullanılmıştı.