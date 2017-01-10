Meclis'te Sürpriz Görüşme!

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Gazeteciler Günü sebebiyle TBMM'deki basın mensuplarını ziyaret ettikten sonra sürpriz bir şekilde muhalefet kulisine yöneldi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 dakika kadar sohbet etti.

Anayasa görüşmelerinde teklif maddelerine geçilmesinin oylamasında alınan 338 evet oyunu değerlendiren Yıldırım, 'Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin. Diğer maddeler için 330 endişemiz yok' dedi.