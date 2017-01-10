DAEŞ'in Yerine Haşdi Şabi!

Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren Haşdi Şabi ile ilgili korkunç gerçek gün yüzüne çıktı.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ AÇIKLADI

Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren İran destekli terör örgütü Haşdi Şabi'nin, 16 ülkeden silah ve mühimmat desteği aldığı ve 100’den fazla farklı silah türü kullandığı Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporlarına yansıdı.

Enbar ve Tikrit’te katliamlara imza atan Haşdi Şabi terör örgütü zaman içerisinde Batı’dan da lojistik destek alarak küresel bir terör örgütü olma yolunda hızla ilerliyor.

16 farklı ülkeden silah ve mühimmat desteği alan Haşdi Şabi’nin 100’den fazla farklı silah türü kullandığı Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına yansıdı.

Af Örgütü'nün çarpıcı sonuçlar içeren raporunda, Bağdat yönetimini, Haşdi Şabi’yi silahlandırmaya devam etmek ve insan hakları ihlallerine göz yummakla suçlandı.