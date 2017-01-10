Anayasa Görüşmelerinde Maddelere Geçildi!

TBMM'de, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci maddenin görüşmeleri başladı.

ANAYASA TEKLİFİNDE 1.MADDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Teklifin birinci maddesi üzerinde ilk sözü, Anayasa Komisyonu adına Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek aldı.

Birinci maddenin görüşülmesi öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurula geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "yargı yetkisi" başlığında değişiklik yapılacak.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılacağına ilişkin hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.