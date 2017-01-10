Flaş Karar! Popüler Oyun Yasaklanıyor

Çin, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle popüler oyun uygulaması Pokemon GO'yu yasaklayacağını açıkladı.

POKEMON GO YASAKLANIYOR

Çin Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon İdaresi (SAPPRFT) tarafından yapılan açıklamada, coğrafi bilgi, ulaşım ve kişisel güvenliğe tehdit oluşturduğu için sabit konum takibi kullanan mobil uygulamalara onay verilmeyeceğini duyurdu.

Kurum tarafından mobil oyun uygulamalarına yönelik olarak güvenlik analizi yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Pokemon GO ve benzeri uygulamaların kullanılması ya da ülkedeki teknoloji endüstrisi tarafından geliştirilmesine artık izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.