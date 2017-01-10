Kerry'den Rusya İle İlgili Tarihi İtiraf!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD'nin Suriyeli askerlere yönelik olan saldırılarının Rusya ile yaptıkları ateşkes anlaşmasına zarar verdiğini itiraf etti.

ABD-RUSYA ANLAŞMASI İLE İLGİLİ TARİHİ İTİRAF

ABD'deki Peace Enstitüsü'ndeki bir konferansta konuşan Kerry, ABD'nin Suriyeli askerleri vurması sebebiyle Rusya'nın, Washington'un ateşkes anlaşması kapsamında ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırma konusunda ciddi olmadığına inandığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:





"Ateşkes anlaşması, bir süre için sessizlik uygulanmasını öngörüyordu. Ancak anlaşmanın 5. gününde 70 Suriyeli askeri bombaladık ve Ruslar, bizim ciddi olmadığımıza, El Nusra Cephesi'ni beslediğimize ve muhalifleri teröristlerden ayırmak istemediğimize inandı.

Daha sonra da insani yardım tırı vuruldu ve anlaşma suya düştü."diye konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresi içinde Rusya ile ikili ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini savunan Kerry, yaşanan gerilime rağmen Washington'ın Moskova ile önemli konularda anlaşma zemini bulduğunu belirterek, Suriye'de bulunan kimyasal silahların tahliyesi ve Paris anlaşması gibi konularda işbirliği yapıldığını hatırlattı.