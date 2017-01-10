'Dövüşe 5 Kala' Mesajını Atan Kişi Tutuklandı!

İstanbul Reina'daki terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

O MESAJLARI YAZAN ŞAHIS TUTUKLANDI

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan "Woo George" isimli kullanıcıya yönelik polis ekipleri çalışma yapmıştı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Woo George isimli sahte hesabı kullandığı belirlenen F.S.M. adlı şahıs, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen F.S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.