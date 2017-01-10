Gaziantep'te Polise İkinci Saldırı!

Gaziantep'te devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı.
POLİS ARACINA SALDIRI
Çıkan çatışmanın sonrasında kaçan teröristlerden 1’i yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü’ne saldırının gerçekleştiği Gaziantep’te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30’da devriye görevini sürdüren polis aracına yönelik gerçekleştirildi.
Kavaklık Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan polis aracına yanından geçen bir otomobilden ateş açıldı.
1 TERÖRİST YAKALANDI
Açılan ilk ateşe güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Kısa süreli yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğu otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.
Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil Kavaklık Mahallesi’nde ara sokakta durduruldu.
Yaya olarak kaçmaya çalışan saldırganlardan 1’i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.