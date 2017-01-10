Başkentte 'ByLock' Operasyonu! 19 Polis Tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında rütbelilerin de olduğu 19 polis tutuklandı.

BAŞKENTTE FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve cep telefonlarında "ByLock" bulunduğu tespit edilen 24 polis, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesini ardından serbest bırakıldı.

19 POLİS TUTUKLANDI

Zanlılardan 2'si adli kontrol koşulu ile serbest bırakılırken, 19'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimlikler tarafından sorgulanan zanlılardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi de adli kontrol koşulu ile salıverildi.

Şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi.