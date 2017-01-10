ABD'de Rehine Krizi!

ABD polisi yaptığı açıklamada, Alabama eyaletindeki bir bankaya soygun niyetiyle giren silahlı kişinin içerideki çalışanları rehin aldığını duyurdu.

BANKADA REHİNE KRİZİ

CBS News’in Tuscaloosa polisine dayandırdığı haberinde, en az bir silahlı saldırganın Credit Union şubesine hırsızlık amacıyla girdiği ve içerde bulunan çalışanları rehin aldığı aktarıldı.

Olayın yerel saatle 08.00 sıralarında başladığı belirtildi.

Bankanın yakınlarında bulunan üniversiteye de tedbir amaçlı giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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