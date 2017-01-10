İBB'den Flaş Açıklama! Ulaşıma Kar Düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan duyuruda, metro ve metrobüslerin sabaha kadar seferlerine devam edecekleri açıklandı.

SEFERLER UZATILDI

İstanbul'da metro ve metrobüsler sabaha kadar seferlerine devam edecek.

İstanbul'da dört gündür devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

İBB'nin aldığı son dakika kararı ile vatandaşların mağdur olmamaları için metro ve metrobüs seferlerinin sabaha kadar uzatıldığı açıklandı.

Yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle Avcılar'da zorunlu olarak toplu taşıma araçlarını tercih ederek metrobüslere binenlere ücretsiz olarak günde 4 bin bardak çorba, ve salep ikram edildi.