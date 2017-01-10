Körfezden Türkiye'ye Müjde! "100 Milyar Dolar İle Geliyoruz"

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri Türkiye'ye yüzlerce milyar dolarlık yatırım için harekete geçti.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM GELİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Investment Grup Başkanı Zayed Bin Aweidha Bloomberg HT'de önemli açıklamalarda bulundu.

Aweidha, Türkiye ile körfez ülkelerinin politik ve ekonomik işbirliğinin hızla devam ettiğine söyledi, önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla bir tutarda yatırım yapılacağının müjdesini verdi.

Aweidha açıklamasında, "Türkiye Ortadoğu'daki en büyük ekonomi. Suudi Arabistan'la işbirliği sonrasında tüm Körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya yöneldiler.

Ben de bir rapor hazırladım ve yüzlerce milyar dolar Körfez ülkelerinden yatırım akışı olacak önümüzdeki haftalarda. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Katar ve BAE tarafından bu yatırım gerçekleştirilecek



Zira bu ülkelerle Türkiye arasında politik işbirliği de devam ediyor Yatırımlar yapılarak kurdaki düşüşün önüne geçilebilir. Buradan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir."dedi.