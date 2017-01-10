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Gaziantep'teki ikinci terörist sağ yakalandı

Gaziantep'teki ikinci terörist sağ yakalandı
10 Ocak 2017 Salı 16:55:38

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Gaziantep'de Emniyetin önünde yaşanan sıcak dakikalardan sonra 1 terörist öldürülmüştü. Diğer kaçan terörist ise sağ olarak ele geçirildi.

Gaziantep'te Emniyet binasına ateş eden ve binaya girmek isteyen terörist etkisiz hale getirilmişti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen diğer terörist ise kaçmıştı. Ancak polis ekiplerinin operasyonları sonucunda sağ olarak ele geçirildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kaçan terörist otoparka sıkıştırılmıştı. Polis ekipleri teröristin yakalanması için operasyon başlattı, başlatılan operasyonda çatışma çıktı. Terörist kısa sürede etkisiz hale getirildi ve sağ yakalandı.

Sağ olarak yakalanan terörist Emniyet'ye sorguya alındı ancak kimliği henüz açıklanmadı.

terörist Operasyon Çatışma TERÖRİST gaziantep emniyet
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