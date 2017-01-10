Gaziantep'teki ikinci terörist sağ yakalandı

Gaziantep'te Emniyet binasına ateş eden ve binaya girmek isteyen terörist etkisiz hale getirilmişti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldırmak isteyen diğer terörist ise kaçmıştı. Ancak polis ekiplerinin operasyonları sonucunda sağ olarak ele geçirildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kaçan terörist otoparka sıkıştırılmıştı. Polis ekipleri teröristin yakalanması için operasyon başlattı, başlatılan operasyonda çatışma çıktı. Terörist kısa sürede etkisiz hale getirildi ve sağ yakalandı.

Sağ olarak yakalanan terörist Emniyet'ye sorguya alındı ancak kimliği henüz açıklanmadı.