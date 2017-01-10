Ersun Yanal yeni transferi açıkladı!

Trabzonspor'da yoğun transfer dönemi yaşanıyor. Hareketli transfer döneminde kadrosuna Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı dahil eden ve Rodallega konusunda girişimlerini devam ettiren Trabzonspor'da teknik patron Ersun Yanal transfer konusunda konuşarak yeni transferi açıkladı.

Ersun Yanal yaptığı basın toplantısında Trabzon'un eski oyuncularından olan Carl Medjani'nin yeniden Trabzonspor forması giyeceğini ifade etti.

Transfer konusuna da değinen Ersun Yanal "Oyuncularımın performansından gayet memnunum. Carl Medjani Trabzonspor ile olan sorunlarını çözecek ve aramıza dahil olacak" dedi.

31 yaşında olan Medjani, La Liga'da Leganes'te forma giyiyordu ancak geçtiğimiz gün yollarını ayırdı.