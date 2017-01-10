O polisler tutuklandı!

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sona erdi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Biri 4'üncü sınıf emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 7 polis, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salı verildi.