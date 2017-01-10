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İzmir'deki terör saldırısına ilişkin flaş gelişme!

İzmir'deki terör saldırısına ilişkin flaş gelişme!
10 Ocak 2017 Salı 16:06:02

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Geçtiğimiz günlerde adliye önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Ocak Perşembe günü İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıya ilişkin bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Böylece terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı ise 23'e ulaştı.

İzmir Adliyesi C kapısı önünde düzenlenen terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

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