Meclis binası yakınında 2 canlı bomba saldırısı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda 2 canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırılar meclis binasının yakınında gerçekleşti.

Saldırıyla ilgili yetkililer, iki canlı bombadan birinin Meclis binasına yakın bir yerde patladığını, diğer saldırının ise patlamada yaralananların yardımına gelenler arasında gerçekleştirildiğini ifade etti.

2 canlı bomba saldırısının sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Ancak henüz ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.

Saldırıyı üstlenen örgüt ise Taliban örgütü oldu.

Reuters haber ajansı verilerine göre ise, parlamento binası yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını, hemen ardından da bir intihar saldırganının kendisini havaya uçurduğunu belirtiliyor.

Birbiriyle ilişkili saldırılardan sonra ilk gelen bilgilere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...