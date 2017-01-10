Gaziantep Emniyetinde sıcak çatışma!

Gaziantep Emniyetinde üzerinde bomba taşıdı belirtilen şahıslar ve polis ekipleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaşanan çatışma sırasında canlı bomba olduğu düşünülen 1 terörist öldürülerek etkisiz hale getirilirken 1 kişi de göz altına alındı.

Çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı.

Bomba yüklü olduğu düşünülen bir araç için olay yerine bomba imha ekipleri geldi.

Henüz etkisiz hale getirilemediği öğrenilen diğer 1 terörist için özel harekat ekipleri olay yerine intikal etti.

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilenve canlı bomba olduğu iddia edilen teröristin üzerinde bomba imha ekipleri inceleme yapıyor.

İKİNCİ TERÖRİST ALARMI

Emniyet'e girmeye çalışan canlı bombaya müdahale edilirken olay yerinden kaçan bir teröristin Emniyet'in tam karşısında bulunan iş merkezinin otoparkına kaçtığı öğrenildi. Özel harekat polisler tarafından kaçan o teröriste yönelik şu anda operasyon düzenlendiği öğrenildi.