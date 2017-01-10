"Beni sevmeyin, çünkü ben sevmedim"

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Meryem" karakterine hayat veren Deniz Çakır, yılbaşı tatilini uzatmasından dolayı takipçilerinden aldığı ağır eleştiriler üzerin açtı ağızını yumdu gözünü... Güzel oyuncu, dizinin fanatiklerine “Bence siz beni sevmeyin. Çünkü ben pek sevmedim” sözleriyle rest çekti. Çakır, yılbaşı tatili dolayısıyla ara verilen set fırsatını kaçırmayarak ABD’ye gitti. Broadway’de ‘The Present’ oyununu izleyen oyuncunun bu gezisi dizinin takipçilerini kızdırdı.

"Bence siz beni sevmeyin"

Dizinin fanatikleri yapımın iki haftadır yayınlanmamasını Deniz Çakır’ın bu seyahatine bağladı. Sosyal medyada eleştiriler artınca Deniz Çakır, takipçilerine sert bir yanıt vermekten hiç çekinmedi: Bu bir tatil değil, kanallar ve yapımcılar arası bir durum. Yani benimle ve oyuncu arkadaşlarımla ilgisi yok. Ben 17 yaşından beri 5 ay tatil yapamadım. Hep çalıştım. Velev ki öyle… Biz mesela gün 24-26 saat çalışıyoruz size o 160 dakikayı layığıyla sunmak için. Bir sezon boyunca uykusuz çalışıyoruz ekibimizle. Adil olmayan dizi sürelerini kaliteli sizlere sunmak için… Size saygımızdan… Bence siz beni sevmeyin! Çünkü ben pek sevmedim! Çünkü ayıp. Sevgiler yine de…

