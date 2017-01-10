Melo'nun açıklamaları F.Bahçelileri çıldırtacak!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo'nun Avrupa macerası sona erdi ve Brezilya'da Palmerias'a imza attı. Melo'nun yaptığı açıklamalar Fenerbahçeli taraftarları çıldırtacak.

Brezilya'ya dönerek Palmeiras takımına imza atan Melo ilk röportajını Fox Sports kanalına verdi. Programa konuk olan eski Galatasaraylı Melo, bir itirafta bulundu. İnter'de Galatasaray'dan kazandığının yarısını kazandığını itiraf eden Melo Türkiye gündemi ile de açıklamalarda bulundu.

Felipe Melo 2011-2012 sezonunda oynanan maçla ilgili Fenerlileri çıldırtacak bir açıklama yaptı. Fener'in 2-1 galip geldiği maçın ardından Mehmet Topuz'un kendisini taklit etmesine çok sinirlendiğini söyleyen Melo, Kadıköy'deki final maçını kazandıktan sonra Şükrü Saraçoğlu'nun çimlerine çişini yaptığını ve böylelikle Fenerbahçe'den intikam aldığını belirtti.

Melo yaptığı başka bir açıklamada, Bursaspor ile 2015'te oynanan Türkiye Kupası finalinde devre arası Sabri'nin futbolunu beğenmediğini ve onu " İkinci yarı gerçek Sabri gibi oynamazsan seni döverim " diyerek tehdit ettiğini, ardından Sabri'nin güzel oyunuyla maçı kazandıklarını açıkladı.