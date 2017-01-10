Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı.

Güven Hastanesi'nden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu hakkında yazılı bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, Kahraman'ın tıbbi bakım ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtilerek, sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

Kahraman'ın tedavi nedeni

Pakistan ziyareti esnasında içtiği bir sudan dolayı başlangıçta rahatsızlanan ve verilen ilaçlara rağmen rahatsızlığı daha da artan İsmail Kahraman, Güven Hastanesinde ameliyat edilmişti. Ameliyatın ardından TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın İsmail Kahraman yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere hastaneye yatırılmıştır" denilmişti. Yapılan müdahaleler sonrası normal odaya alınan Kahraman, dün tekrar fenalaşınca yoğun bakıma alınmıştı.