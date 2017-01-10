Futbolda devrim gibi uygulama!

FİFA devrim niteliğinde bir kara imza attı. 2026'dan itibaren Dünya Kupasına 48 takım katılacak. Karar yönetim kurulunda oybirliğiyle alınırken, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takım katılacak ve 3'er takımlı toplam 16 grup olacak.

Bundan önceki son değişiklik 1998 Fransa öncesi yapılıp takımlar 24'ten 32'ye yükseltilmişti.

INFANTİNO MESAJI VERMİŞTİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önceden, 32 takımın katıldığı Dünya Kupaları'nda 2026'dan itibaren 48 takımın yer alması yönünde planları olduğunu açıklamış, bu sözler tüm spor kamuoyunda tartışma yaratmıştı.