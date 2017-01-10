Levent Üzümcü'den skandal tweet!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelen ve tepki çeken tiyatrocu oyuncu Levent Üzümcü yine attığı bir tweet ile gündeme geldi.

Levent Üzümcü'nün, 'Anlatılan Senin Hikayendir' oyunu Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olan Sabancı Kültür Sarayı'nda oynanması şeklinde yapılan tahsis isteği geri çekildi ve arından verilen karara Levent Üzümcü tarafından tepki geldi.

" Doğup büyüdüğüm şehrimde 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü sahne tahsisimizi geri aldı " ifadelerini kullanan Levent Üzümcü, " Zulmünüz artsın " diye konuştu.

İşte Üzümcü'nün o paylaşımı:

Levent Üzümcü'nün paylaştığı bu tweete sosyal medya üzerinden yoğun tepkiler geldi. Ülkemizin içerisinde bulunduğu hal ve durum sebebiyle çok fazla organizasyonun iptal edildiğini veya ertelendiğini ifade eden yorumcular, Levent Üzümcü'yü sert bir şekilde eleştirdi.