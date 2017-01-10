Emniyet müdürlüğünde flaş görev değişikliği!

İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 26 Ekim'de İzmir'de görevlendirilen Hüseyin Aşkın, daha önce açıklanan terfi ve tayinler sonrası bazı birimlerde değişik yaptı.

Görevlendirme kapsamında, 26 il emniyet müdür yardımcılığı ile 74 ilçe ve şube müdürlüğüne Vali Erol Ayyıldız'ın onayıyla, yeni görevlendirme yapıldı. Başta Fetullahçı Terör Örgütü olmak üzere, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine önemli darbelerin vurulduğu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine yeni müdürler atandı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yeni ekibinde Asayiş Şube Müdürü, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü, Çocuk Şube Müdürü ve Özel Kalem Büro Amirinin de kadın olması dikkatlerden kaçmadı.