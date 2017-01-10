Başkentte polise silahlı saldırı!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Panhelenik Sosyalist Hareket partisi binası önünde nöbet tutan polislere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, olay sabah erken saatlerde PASOK’un genel merkezinin yer aldığı Harilau Trikupi caddesinde bekleyen polislerin nöbet değişimi esnasında yaşandı. Ara sokaklardan geldiği düşünülen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, yakın mesafeden içinde polislerin olduğu otobüse makineli tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Yetkililer, saldırıda bir polisin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sevk edilen polis bölgeyi kontrol altına alırken, saldırıya ilişkin terörle mücadele ekipleri tarafından soruşturma başlattığı ifade edildi.

PASOK Sözcüsü Pavlos Hristidis olaya ilişkin açıklamada bulunarak, saldırının son derece önemli olduğu ve öldürmek için yapıldığı değerlendirilmesinde bulundu.