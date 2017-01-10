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İstanbul'da eşine az rastlanan manzara!

İstanbul'da eşine az rastlanan manzara!
10 Ocak 2017 Salı 10:51:23

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Dün yapılan okulların tatil edilme haberi ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmaması İstanbulda eşine nadir rastlanan bir manzara sahne oldu.

Dün yapılan okulların tatil edilme haberi ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmaması İstanbul'da eşine nadir rastlanan bir manzara sahne oldu.

Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları bugün trafiği rahatlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her hangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi.

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